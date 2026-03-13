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Azur Ionic Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Azur IonicΑτμοσίδερο

GC4440/02

Azur Ionic Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF αρχείο, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Για εύκολη αφαίρεση των δυσκολότερων τσακίσεων, αυτό το σίδερο ατμού με λειτουργία ιονισμένου ατμού είναι ό,τι χρειάζεστε. Σε συνδυασμό με την πλάκα SteamGlide, σας προσφέρει εξαιρετική ολίσθηση και ισχυρό ατμό που εισχωρεί βαθιά στο ύφασμα.

  • PDF αρχείο
  • 18 August 2026

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