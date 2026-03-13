Για εύκολη αφαίρεση των δυσκολότερων τσακίσεων, αυτό το σίδερο ατμού με λειτουργία ιονισμένου ατμού είναι ό,τι χρειάζεστε. Σε συνδυασμό με την πλάκα SteamGlide, σας προσφέρει εξαιρετική ολίσθηση και ισχυρό ατμό που εισχωρεί βαθιά στο ύφασμα.