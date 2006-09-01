Άκρο ατμού για παροχή σε δυσπρόσιτα σημεία

Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.