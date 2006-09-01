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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4440/02
Η διαδικασία ιονισμού δημιουργεί μικρότερα σωματίδια ατμού, τα οποία εισχωρούν πιο βαθιά στο ύφασμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι δυσκολότερες τσακίσεις αφαιρούνται εύκολα.
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
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