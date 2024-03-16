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Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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AzurΑτμοσίδερο

GC4420/02

Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF αρχείο, 1.5 MB
  • 16 March 2024

Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Αυτό το σίδερο Philips με πλάκα SteamGlide σας προσφέρει το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!

  • PDF αρχείο
  • 31 March 2024

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