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Azur Ατμοσίδερο
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC4420/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Αυτό το σίδερο Philips με πλάκα SteamGlide σας προσφέρει το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!
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Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο ατμού της Philips;
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