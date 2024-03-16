Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Αυτό το σίδερο Philips με πλάκα SteamGlide σας προσφέρει το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!