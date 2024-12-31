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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4420/02
Παροχή ατμού 40 γρ./λεπτό, βολή 100 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
2400 Watt
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.
Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.
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