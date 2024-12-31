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  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4420/02

1 βραβείο

Ισχύς με ακρίβεια
Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Αυτό το σίδερο Philips με πλάκα SteamGlide σας προσφέρει το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!
Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με ισχυρό ατμό και εξαιρετική ολίσθηση

Ισχύς με ακρίβεια

  • Παροχή ατμού 40 γρ./λεπτό, βολή 100 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

  • Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

  • 2400 Watt

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.

Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.