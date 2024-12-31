Ισχύς με ακρίβεια

Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Αυτό το σίδερο Philips με πλάκα SteamGlide σας προσφέρει το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!