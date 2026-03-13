Σιδερώστε στον ατμό με το ειδικό άκρο για παροχή ατμού ακόμα και στα πιο μικρά σημεία. Πολύ υψηλή συνεχής παροχή ατμού (40 γρ.), εξαιρετική ισχυρή βολή ατμού (100 γρ.), επιμήκεις εγκοπές στην άκρη της πλάκας και ειδικές λειτουργίες ασφαλείας.