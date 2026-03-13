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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC4330/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Steam iron
Σιδερώστε στον ατμό με το ειδικό άκρο για παροχή ατμού ακόμα και στα πιο μικρά σημεία. Πολύ υψηλή συνεχής παροχή ατμού (40 γρ.), εξαιρετική ισχυρή βολή ατμού (100 γρ.), επιμήκεις εγκοπές στην άκρη της πλάκας και ειδικές λειτουργίες ασφαλείας.