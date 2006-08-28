Το ενεργό άκρο ατμού σάς επιτρέπει να σιδερώνετε ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού, άκρο steam tip προσφέρει συμπυκνωμένο ατμό για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.