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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4330/02
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού, άκρο steam tip προσφέρει συμπυκνωμένο ατμό για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
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