Σιδερώστε στον ατμό με το ειδικό άκρο για παροχή ατμού ακόμα και στα πιο μικρά σημεία. Πολύ υψηλή συνεχής παροχή ατμού (40 γρ.), εξαιρετικά ισχυρή βολή ατμού (100 γρ.) και επιμήκεις εγκοπές στην άκρη.