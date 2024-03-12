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GC4310

Ατμοσίδερο

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User Manual Philips Steam iron

  • PDF αρχείο, 1.4 MB
  • 12 March 2024

Σιδερώστε στον ατμό με το ειδικό άκρο για παροχή ατμού ακόμα και στα πιο μικρά σημεία. Πολύ υψηλή συνεχής παροχή ατμού (40 γρ.), εξαιρετικά ισχυρή βολή ατμού (100 γρ.) και επιμήκεις εγκοπές στην άκρη.

  • PDF αρχείο
  • 31 March 2024

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