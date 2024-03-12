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GC4310
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User Manual Philips Steam iron
Σιδερώστε στον ατμό με το ειδικό άκρο για παροχή ατμού ακόμα και στα πιο μικρά σημεία. Πολύ υψηλή συνεχής παροχή ατμού (40 γρ.), εξαιρετικά ισχυρή βολή ατμού (100 γρ.) και επιμήκεις εγκοπές στην άκρη.
Ολα (1)
Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο ατμού της Philips;
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