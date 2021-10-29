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Μη διαθέσιμο πλέον
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού, άκρο steam tip προσφέρει συμπυκνωμένο ατμό για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mic2011
29/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Σκυλί
Το έχουμε 16 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα ! Τέλεια ποιότητα σιδερώματος και γρήγορο ζέσαμα
Πλεονεκτήματα
Γρηγορο Ζέσταμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC4310/02 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC4310/02 Ατμοσίδερο
Imneto
13/08/2026
Portugal
Ferro Azur
Tive este ferro 18 anos!! Incrível! Agora gostaria de substituir por algum semelhante. O meu apenas deixou de fazer vapor de forma consistente, por causa do calcário. Comprei um da série 5000 mas perde água ao usar... qual aconselham?
Η αξιολογηση έγινε για GC4310/02 Ferro a vapor
Date of Use 2008-05-24
Η αξιολογηση έγινε για GC4310/02 Ferro a vapor
Date of Use 2008-05-24