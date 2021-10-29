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Μη διαθέσιμο πλέον

Ατμοσίδερο

GC4310

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ισχύς με ακρίβεια
Σιδερώστε στον ατμό με το ειδικό άκρο για παροχή ατμού ακόμα και στα πιο μικρά σημεία. Πολύ υψηλή συνεχής παροχή ατμού (40 γρ.), εξαιρετικά ισχυρή βολή ατμού (100 γρ.) και επιμήκεις εγκοπές στην άκρη.
Δείτε όλα τα οφέλη

Στόμιο ατμού εύκολης πρόσβασης

Ισχύς με ακρίβεια

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Το ενεργό άκρο ατμού σας επιτρέπει να σιδερώνετε ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού, άκρο steam tip προσφέρει συμπυκνωμένο ατμό για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Πλάκα Careeza που γλιστράει τέλεια σε όλα τα υφάσματα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
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2
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29/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Σκυλί

Το έχουμε 16 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα ! Τέλεια ποιότητα σιδερώματος και γρήγορο ζέσαμα

Πλεονεκτήματα

Γρηγορο Ζέσταμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC4310/02 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC4310/02 Ατμοσίδερο

13/08/2026

Portugal

Portugal

Ferro Azur

Tive este ferro 18 anos!! Incrível! Agora gostaria de substituir por algum semelhante. O meu apenas deixou de fazer vapor de forma consistente, por causa do calcário. Comprei um da série 5000 mas perde água ao usar... qual aconselham?

Η αξιολογηση έγινε για GC4310/02 Ferro a vapor

Date of Use 2008-05-24

Η αξιολογηση έγινε για GC4310/02 Ferro a vapor

Date of Use 2008-05-24

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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