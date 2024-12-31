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  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCareΑτμοσίδερο

GC3929/60

1 βραβείο

Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Πλέον μπορείτε να σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς ρυθμίσεις χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP που σας παρέχει τον τέλειο συνδυασμό θερμότητας και ατμού - γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων χωρίς τα ρούχα σας να κινδυνεύουν από καψίματα ή γυαλάδες.
Δείτε όλα τα οφέλη

100% ασφαλές ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα

Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

  • 2600W

  • 45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 200 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς καψίματα - εγγυημένα

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς καψίματα - εγγυημένα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

2600 W για γρήγορη προθέρμανση

2600 W για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.