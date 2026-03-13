ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

EnergyCare Steam Iron

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

EnergyCareSteam Iron

GC3640/02

EnergyCare Steam Iron

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Consumer Care Book Philips EnergyCare Steam iron - English (US)

  • PDF αρχείο, 996 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips EnergyCare Steam iron GC3640 - English (US)

  • PDF αρχείο, 25.7 kB
  • 13 March 2026

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε