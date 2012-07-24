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  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Μη διαθέσιμο πλέον

EnergyCareSteam Iron

GC3640/02

4.4

| (51) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια

Το πρωτοποριακό αυτό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων ενώ παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 20%* ενέργεια καθώς αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ατμού.

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Ατμοσίδερο για πιο πράσινο σιδέρωμα

100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια

  • Άκρο ατμού

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας Αυτό το πρωτοποριακό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων, ενώ παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια εξαλείφοντας την περιττή κατανάλωση ατμού.

Μαλακή λαβή για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε

Μαλακή λαβή για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε

Η μαλακή λαβή σε αυτό το σίδερο της Philips κάνει το σιδέρωμα άνετο, ακόμα και μετά από πολλή ώρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

51

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great iron, very effective!

this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great iron, very effective!

this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron

24/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Iron

You will not go wrong with this iron. If you like a heavy iron this is your 'baby' It does everything it claims,settings are great,steam powerful and nice long lead. I had a Philips iron for 12 years previously and this one is just as wonderful-has not dissapointed.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.