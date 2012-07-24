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Μη διαθέσιμο πλέον
100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια
Το πρωτοποριακό αυτό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων ενώ παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 20%* ενέργεια καθώς αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ατμού.
Άκρο ατμού
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας Αυτό το πρωτοποριακό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων, ενώ παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια εξαλείφοντας την περιττή κατανάλωση ατμού.
Η μαλακή λαβή σε αυτό το σίδερο της Philips κάνει το σιδέρωμα άνετο, ακόμα και μετά από πολλή ώρα.
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Βραβεία
4.4
από 5
51
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
dhed
24/07/2012
United Kingdom
great iron, very effective!
this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!
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Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron
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Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron
ann67
24/07/2012
United Kingdom
great iron, very effective!
this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron
AlexT
24/01/2012
United Kingdom
Philips Iron
You will not go wrong with this iron. If you like a heavy iron this is your 'baby' It does everything it claims,settings are great,steam powerful and nice long lead. I had a Philips iron for 12 years previously and this one is just as wonderful-has not dissapointed.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3640 Steam iron