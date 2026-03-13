2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
GC3388/22
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips 3300 series Steam iron
Αυτό το σίδερο ατμού της Philips σάς προσφέρει όχι μόνο επιπλέον πρακτικότητα χάρη στο μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά ο μοντέρνος σχεδιασμός του σας παρέχει ταυτόχρονα και ένα προϊόν που είναι διασκεδαστικό και εύκολο στη χρήση!