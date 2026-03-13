Αυτό το σίδερο ατμού της Philips σάς προσφέρει όχι μόνο επιπλέον πρακτικότητα χάρη στο μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά ο μοντέρνος σχεδιασμός του σας παρέχει ταυτόχρονα και ένα προϊόν που είναι διασκεδαστικό και εύκολο στη χρήση!