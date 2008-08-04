Για "καυτή" εμφάνιση κάθε μέρα

Αυτό το σίδερο ατμού της Philips σάς προσφέρει όχι μόνο επιπλέον πρακτικότητα χάρη στο μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά ο μοντέρνος σχεδιασμός του σας παρέχει ταυτόχρονα και ένα προϊόν που είναι διασκεδαστικό και εύκολο στη χρήση!