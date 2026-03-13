Αυτό το ατμοσίδερο της Philips δεν σας προσφέρει μόνο περισσότερη ευκολία με το μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο και ομαλότερο!