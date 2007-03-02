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Μη διαθέσιμο πλέον
GC3331/02
Καλώδιο 3 μ.
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
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