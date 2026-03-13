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3300 series Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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3300 seriesΑτμοσίδερο

GC3330/02

3300 series Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips 3300 series Steam iron

  • PDF αρχείο, 889.2 kB
  • 13 March 2026

Αυτό το σίδερο ατμού της Philips δεν σας προσφέρει μόνο περισσότερη ευκολία με το μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο και ομαλότερο!

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

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