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Μη διαθέσιμο πλέον
2300 W
Ροή ατμού 35 γρ/λεπτό
Βολή ατμού 100 γρ.
Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στη μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.
Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. του σίδερου Philips, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας - κι ακόμα πιο μακριά!
Το σίδερο της Philips έχει μια εξαιρετικά ορατή ένδειξη της στάθμης του νερού, για να μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό ανά πάσα στιγμή.
Βραβεία
4.3
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Coverg
09/06/2014
Deutschland
Super Bügeleisen
Das Bügeleisen kann alles wann man braucht. Es ist leicht zu handhaben und bügelt die Wäsche hervorragend. Alle Funktionen die man braucht sind auch da und die entkalker Funktion funktioniert super. Der Bügeleisen ist leicht und erhältlich in einer schönen rosa Farbe.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen
Adriana71
09/10/2011
Nederland
Hele fijne strijkbout
Deze fijne strijkbout is zeer prettig in het gebruik en heeft een lang snoer.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer
Danilla
15/05/2012
Italia
Il prodotto è facile da usare e dà risultati molto buono nella stiratura
Il prodotto è facile da usare e dà risultati molto buono nella stiratura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/02 Ferro da stiro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/02 Ferro da stiro