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Μη διαθέσιμο πλέον

3300 seriesΑτμοσίδερο

GC3330/02

4.3
| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εκπληκτικά αποτελέσματα, ελάχιστη προσπάθεια
Αυτό το σίδερο ατμού της Philips δεν σας προσφέρει μόνο περισσότερη ευκολία με το μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο και ομαλότερο!
Δείτε όλα τα οφέλη

3 φορές ευκολότερο

Εκπληκτικά αποτελέσματα, ελάχιστη προσπάθεια

  • 2300 W

  • Ροή ατμού 35 γρ/λεπτό

  • Βολή ατμού 100 γρ.

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στη μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία

Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. του σίδερου Philips, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας - κι ακόμα πιο μακριά!

Εξαιρετικά ορατή ένδειξη στάθμης νερού

Εξαιρετικά ορατή ένδειξη στάθμης νερού

Το σίδερο της Philips έχει μια εξαιρετικά ορατή ένδειξη της στάθμης του νερού, για να μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

09/06/2014

Deutschland

Deutschland

Super Bügeleisen

Das Bügeleisen kann alles wann man braucht. Es ist leicht zu handhaben und bügelt die Wäsche hervorragend. Alle Funktionen die man braucht sind auch da und die entkalker Funktion funktioniert super. Der Bügeleisen ist leicht und erhältlich in einer schönen rosa Farbe.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen

09/10/2011

Nederland

Nederland

Hele fijne strijkbout

Deze fijne strijkbout is zeer prettig in het gebruik en heeft een lang snoer.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer

15/05/2012

Italia

Italia

Il prodotto è facile da usare e dà risultati molto buono nella stiratura

Il prodotto è facile da usare e dà risultati molto buono nella stiratura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/02 Ferro da stiro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3330/02 Ferro da stiro

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.