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Σύστημα ατμού χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Σύστημα ατμού χειρός

GC299/40

Σύστημα ατμού χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

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EU Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 636.2 kB
  • 7 October 2024

User Manual Philips Handheld garment steamer GC299/40

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 16 March 2024

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