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Μη διαθέσιμο πλέον
1000W, έως 20 γρ. /λεπτό
Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση
Μη αποσπώμενο δοχείο νερού 60 ml
Μια ηλεκτρική αντλία παρέχει αυτόματα συνεχή παροχή ατμού για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων.
Το εξάρτημα βούρτσας ανοίγει τις ίνες του υφάσματος και επιτρέπει την καλύτερη διείσδυση του ατμού. Είναι ιδιαίτερα καλό για πιο χοντρά ρούχα, όπως μπουφάν και παλτό. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βρομιάς και των κόμπων.
Το σύστημα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο καψίματος – μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.
Βραβεία
4.9
από 5
15
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Rui Filipe
23/01/2022
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Excelente
Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador
Πλεονεκτήματα
Ficam logo prontas na primeira passagem
Μειονεκτήματα
não tenho
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Neuza98
14/12/2021
Portugal
Produto de ótima qualidade
Um produto ótimo para um momento de presa, super fácil de usar e rápido de utilização
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
amcalves
13/12/2021
Portugal
Produto de fácil e grande utilização
Fácil utilização. Recomendo a todas as pessoas devido à sua utilidade.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.