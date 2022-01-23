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  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση

Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα ατμού χειρός

GC299/40

4.9
| (15) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
Αυτό το σύστημα ατμού χειρός είναι ιδανικό για ευαίσθητα υφάσματα, σημεία που σιδερώνονται δύσκολα και για να φρεσκάρετε οποιοδήποτε ρούχο ή ύφασμα, εγγυημένα χωρίς καψίματα. Η μικρή κι ελαφριά σχεδίαση σας βοηθά να το χρησιμοποιείτε παντού και ανά πάσα στιγμή. Ανοίξτε τον ατμό και είστε έτοιμοι!
Δείτε όλα τα οφέλη

Ιδανικό συμπλήρωμα για το σίδερο – δεν χρειάζεται σιδερώστρα

Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση

  • 1000W, έως 20 γρ. /λεπτό

  • Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση

  • Μη αποσπώμενο δοχείο νερού 60 ml

Αυτόματη συνεχής παροχή ατμού για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων

Αυτόματη συνεχής παροχή ατμού για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων

Μια ηλεκτρική αντλία παρέχει αυτόματα συνεχή παροχή ατμού για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων.

Εξάρτημα βούρτσας για πιο χοντρά υφάσματα

Εξάρτημα βούρτσας για πιο χοντρά υφάσματα

Το εξάρτημα βούρτσας ανοίγει τις ίνες του υφάσματος και επιτρέπει την καλύτερη διείσδυση του ατμού. Είναι ιδιαίτερα καλό για πιο χοντρά ρούχα, όπως μπουφάν και παλτό. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βρομιάς και των κόμπων.

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Το σύστημα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο καψίματος – μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.9

από 5

15

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

23/01/2022

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Excelente

Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador

Πλεονεκτήματα

Ficam logo prontas na primeira passagem

Μειονεκτήματα

não tenho

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

14/12/2021

Portugal

Portugal

Produto de ótima qualidade

Um produto ótimo para um momento de presa, super fácil de usar e rápido de utilização

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

13/12/2021

Portugal

Portugal

Produto de fácil e grande utilização

Fácil utilização. Recomendo a todas as pessoas devido à sua utilidade.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.