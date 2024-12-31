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  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΑτμοσίδερο

GC2998/80

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με την πλάκα SteamGlide που είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το σίδερο υψηλής ποιότητας έχει απόδοση με διάρκεια.
Δείτε όλα τα οφέλη

4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την πλάκα SteamGlide*

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • 2400 W

  • 45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 170 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

2400 W για γρήγορη προθέρμανση

2400 W για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Η βολή ατμού έως 170 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 170 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

Παροχή ατμού έως 45 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Παροχή ατμού έως 45 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips