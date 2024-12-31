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Μη διαθέσιμο πλέον
GC2998/80
2400 W
45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 170 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Βραβεία
Κριτικές
Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips