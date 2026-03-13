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PowerLife Ατμοσίδερο
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC2920/02
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Quick start guide Philips PowerLife Steam iron
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2920/02 - English (US)
Ολα (1)
Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο ατμού της Philips;
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