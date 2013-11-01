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Μη διαθέσιμο πλέον
Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και τις ταμπλέτες διάσπασης αλάτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο της Philips προσφέρει απόδοση που διαρκεί!
2100W
Ροή ατμού 35 γρ/λεπτό
Βολή ατμού 95 γρ.
Η ισχύς των 2100 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 35 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βραβεία
4.6
από 5
9
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Elle
01/11/2013
United Kingdom
It is simple to use
It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Steam iron
ugoscatto
15/05/2012
Italia
PERFETTO
PERFETTO sotto tutti i punti di vista l'anticalcare funziona veramente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920 Ferro da stiro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920 Ferro da stiro
Flore28
05/05/2013
België
Pour moi, ce produit est quasi parfait.
Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Fer vapeur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Fer vapeur