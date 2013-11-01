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  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
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Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΑτμοσίδερο

GC2920/02

4.6

| (9) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και τις ταμπλέτες διάσπασης αλάτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο της Philips προσφέρει απόδοση που διαρκεί!

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με πλάκα SteamGlide

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • 2100W

  • Ροή ατμού 35 γρ/λεπτό

  • Βολή ατμού 95 γρ.

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2100 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.

Συνεχής παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 35 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 95 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Βολή ατμού έως 95 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.6

από 5

9

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is simple to use

It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Steam iron

15/05/2012

Italia

Italia

PERFETTO

PERFETTO sotto tutti i punti di vista l'anticalcare funziona veramente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920 Ferro da stiro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920 Ferro da stiro

05/05/2013

België

België

Pour moi, ce produit est quasi parfait.

Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.