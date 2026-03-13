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EasySpeed Advanced Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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EasySpeed AdvancedΑτμοσίδερο

GC2676/20

EasySpeed Advanced Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC2676/20 - English (US)

  • PDF αρχείο, 645.2 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF αρχείο, 437.9 kB
  • 13 March 2026

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