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Μη διαθέσιμο πλέον
2400 W
Βολή ατμού 180 γρ.
40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Κεραμική πλάκα
Γρήγορη προθέρμανση σε 30 δευτερόλεπτα για να ξεκινάτε και γρήγορα το σιδέρωμα.
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων.
Ανθεκτική και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor