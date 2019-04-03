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  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
  • Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος

Μη διαθέσιμο πλέον

EasySpeed AdvancedΑτμοσίδερο

GC2676/20

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
Κάνει το σιδέρωμα γρηγορότερο, από την αρχή έως το τέλος: γρήγορη προθέρμανση, πολύ μεγάλο άνοιγμα νερού XL, ισχυρές ριπές ατμού για την αφαίρεση των δύσκολων τσακίσεων, ανθεκτική κεραμική πλάκα για γρήγορη ολίσθηση και σύστημα διακοπής σταξίματος. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιταχύνουν το σιδέρωμά σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Επιταχύνει το σιδέρωμα με 5 τρόπους

Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος

  • 2400 W

  • Βολή ατμού 180 γρ.

  • 40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Κεραμική πλάκα

2400 W για γρήγορη προθέρμανση σε 30 δευτερόλεπτα

2400 W για γρήγορη προθέρμανση σε 30 δευτερόλεπτα

Γρήγορη προθέρμανση σε 30 δευτερόλεπτα για να ξεκινάτε και γρήγορα το σιδέρωμα.

Η βολή ατμού έως 180 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 180 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων.

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Ανθεκτική και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

É um ferro bastante eficiente!

É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.