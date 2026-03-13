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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC2528/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips 2500 series Steam iron
Για καταπληκτικά αποτελέσματα, χρειάζεστε ισχυρό ατμό και ένα σίδερο που δεν παραδίδει τα όπλα. Με βολή ατμού 95 γρ., 2100 W συνεχόμενης υψηλής παροχής ατμού και διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα, αυτό το πρακτικό σίδερο είναι διαχρονική αξία!