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Μη διαθέσιμο πλέον
GC2528/02
Σύστημα διακοπής σταξίματος (dripstop)
Διπλό σύστημα προστασίας από άλατα
Η ισχύς 2100 Watt εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.
Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ. που προσφέρει αυτό το σίδερο, μπορείτε να απομακρύνετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
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