ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Series 2500 Steam Iron

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Series 2500Steam Iron

GC2510/02

Series 2500 Steam Iron

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips 2500 series Steam iron

  • PDF αρχείο, 979.6 kB
  • 13 March 2026

Για καταπληκτικά αποτελέσματα, χρειάζεστε ισχυρή δέσμη ατμού και ένα σίδερο που δεν παραδίδει τα όπλα. Με βολή ατμού 90 γρ., ισχύ 2000 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα, το πρακτικό αυτό σίδερο αποτελεί διαχρονική αξία!

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε