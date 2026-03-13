Για καταπληκτικά αποτελέσματα, χρειάζεστε ισχυρή δέσμη ατμού και ένα σίδερο που δεν παραδίδει τα όπλα. Με βολή ατμού 90 γρ., ισχύ 2000 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα, το πρακτικό αυτό σίδερο αποτελεί διαχρονική αξία!