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Μη διαθέσιμο πλέον

Series 2500Steam Iron

GC2510/02

3.9
| (9) Κριτικές

1 βραβείο

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Για καταπληκτικά αποτελέσματα, χρειάζεστε ισχυρή δέσμη ατμού και ένα σίδερο που δεν παραδίδει τα όπλα. Με βολή ατμού 90 γρ., ισχύ 2000 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα, το πρακτικό αυτό σίδερο αποτελεί διαχρονική αξία!
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3.9

από 5

9

Κριτικές

3

02/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased to own this iron

I bought this iron having used the same model at my daughter's home. So much easier to use and so far hasn't let me down - very efficient steam ironing which is all I use - very pleasant to iron with and much better than a more expensive iron which has been consigned to the garage.

Η αξιολογηση έγινε για 2500 series GC2510 Steam iron

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02/08/2021

France

France

Increvable

Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10

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14/07/2017

France

France

parfait

ma mere m'a appris a repasser avec ce fer est il est simplement genial aujourd'hui je repasse encore avec. Cela fait presque 10 ans que nous l'avons et il fonctionne toujours aussi bien.

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