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EasySpeed Plus Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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EasySpeed PlusΑτμοσίδερο

GC2142/40

EasySpeed Plus Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF αρχείο, 437.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF αρχείο, 14.4 MB
  • 13 March 2026

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