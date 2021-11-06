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Μη διαθέσιμο πλέον
2000 W
Βολή ατμού 100 γρ.
Συνεχής παροχή ατμού 25 γρ./λεπτό
Αντικολλητική πλάκα
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων.
Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που διεισδύει καλύτερα μέσα στο ύφασμα για γρηγορότερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Βραβεία
4.7
από 5
26
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Katiaa23
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Τσακίζει και την πιο απαιτητική τσάκιση!
Ελαφρύ στη χρήση, κατάλληλο για όλα τα υφάσματα. Ακόμα και τα πιο απαιτητικά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο
Legoxst
04/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Με ακολουθεί παντού!!!
Ένα σίδερο που γλιστράει πάνω στα ρούχα, είναι ελαφρύ, βγάζει τον ατμό ομοιόμορφα στα ρούχα. Είναι αυτοκαθαριζόμενο που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάω νερό από το Σ/Μ και να μην ξέρω τι να κάνω όταν το έχω ξεχάσει. Και αφού το χρησιμοποίησα για πολλά χρόνια, το απήγαγε ο γιος μου που είναι φοιτητής και δεν ήθελε άλλο, αλλά αυτό που το είχε συνηθίσει!!!
Πλεονεκτήματα
Είναι πολύ εύχρηστο.
Μειονεκτήματα
Δεν βρήκα κάτι αρνητικό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο
Εlen32
04/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Βολικο & αποτελεσματικο σίδερο
Ειναι πολυ εξυπηρετικο γιατι σε λιγο χρονο το σιδέρωμα γινεται αψογο εξαιτίας της συνεχους παροχης ατμου που δεν αφηνει τσακισεις στα υφασματα. Εξαιρετικά επισης ελαφρυ κ βολικο.
Πλεονεκτήματα
Βολικο κ αποτελεσματικο.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο