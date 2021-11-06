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  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος

Μη διαθέσιμο πλέον

EasySpeed PlusΑτμοσίδερο

GC2142/40

4.7
| (26) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
Το EasySpeed Plus επιταχύνει το σιδέρωμα χάρη στην ισχυρή παροχή ατμού για την αφαίρεση των δύσκολων τσακίσεων. Διαθέτει αντικολλητική πλάκα που προσφέρει εύκολη ολίσθηση και σύστημα διακοπής σταξίματος που εμποδίζει τις διαρροές. Αυτά είναι τρία χαρακτηριστικά που επιταχύνουν τη διαδικασία σιδερώματος.
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Επιταχύνει το σιδέρωμα με 3 τρόπους

Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος

  • 2000 W

  • Βολή ατμού 100 γρ.

  • Συνεχής παροχή ατμού 25 γρ./λεπτό

  • Αντικολλητική πλάκα

2000 W για γρήγορη προθέρμανση

2000 W για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Η βολή ατμού έως 100 γρ. απομακρύνει ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 100 γρ. απομακρύνει ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων.

Παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που διεισδύει καλύτερα μέσα στο ύφασμα για γρηγορότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.7

από 5

26

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τσακίζει και την πιο απαιτητική τσάκιση!

Ελαφρύ στη χρήση, κατάλληλο για όλα τα υφάσματα. Ακόμα και τα πιο απαιτητικά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο

04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Με ακολουθεί παντού!!!

Ένα σίδερο που γλιστράει πάνω στα ρούχα, είναι ελαφρύ, βγάζει τον ατμό ομοιόμορφα στα ρούχα. Είναι αυτοκαθαριζόμενο που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάω νερό από το Σ/Μ και να μην ξέρω τι να κάνω όταν το έχω ξεχάσει. Και αφού το χρησιμοποίησα για πολλά χρόνια, το απήγαγε ο γιος μου που είναι φοιτητής και δεν ήθελε άλλο, αλλά αυτό που το είχε συνηθίσει!!!

Πλεονεκτήματα

Είναι πολύ εύχρηστο.

Μειονεκτήματα

Δεν βρήκα κάτι αρνητικό.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο

04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Βολικο & αποτελεσματικο σίδερο

Ειναι πολυ εξυπηρετικο γιατι σε λιγο χρονο το σιδέρωμα γινεται αψογο εξαιτίας της συνεχους παροχης ατμου που δεν αφηνει τσακισεις στα υφασματα. Εξαιρετικά επισης ελαφρυ κ βολικο.

Πλεονεκτήματα

Βολικο κ αποτελεσματικο.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2142/40 Ατμοσίδερο

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