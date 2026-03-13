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EasySpeed Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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EasySpeedΑτμοσίδερο

GC2040/70

EasySpeed Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC2040/70 - English (US)

  • PDF αρχείο, 954.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF αρχείο, 424.1 kB
  • 13 March 2026

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