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Όλες οι σειρές

  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος

Μη διαθέσιμο πλέον

EasySpeedΑτμοσίδερο

GC2040/70

1 βραβείο

Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
Το σίδερο EasySpeed αυξάνει την ταχύτητα σιδερώματος χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στην πλάκα και τη συνεχή παροχή ατμού.
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3 τρόποι για γρήγορο σιδέρωμα

Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος

  • Παροχή ατμού 30 γρ./λεπτό, βολή 100 γρ.

  • Αντικολλητική πλάκα

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2100 Watt

Ισχύς έως και 2100 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ισχύς έως και 2100 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ισχύς έως και 2100 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού.

Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.

Συνεχής παροχή ατμού έως και 30 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού έως και 30 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.