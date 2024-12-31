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Μη διαθέσιμο πλέον
GC2040/70
Παροχή ατμού 30 γρ./λεπτό, βολή 100 γρ.
Αντικολλητική πλάκα
Σύστημα κατά των αλάτων
2100 Watt
Ισχύς έως και 2100 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού.
Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.
Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.
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