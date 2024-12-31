Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος

Το σίδερο EasySpeed αυξάνει την ταχύτητα σιδερώματος χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στην πλάκα και τη συνεχή παροχή ατμού.