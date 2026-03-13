Υπάρχουν τόσα πράγματα στη ζωή πέρα από τις δουλειές του σπιτιού, επομένως θέλετε να τις τελειώνετε το συντομότερο δυνατό. Με το ειδικό αιχμηρό άκρο, τις μοναδικά σχεδιασμένες οπές ατμού και την πλάκα που γλιστράει εύκολα, αυτό το σίδερο ποιότητας έχει κατασκευαστεί για κορυφαία ταχύτητα.