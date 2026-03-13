ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Series 1700 Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Series 1700Ατμοσίδερο

GC1815/02

Series 1700 Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips 1700 series Steam iron

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Υπάρχουν τόσα πράγματα στη ζωή πέρα από τις δουλειές του σπιτιού, επομένως θέλετε να τις τελειώνετε το συντομότερο δυνατό. Με το ειδικό αιχμηρό άκρο, τις μοναδικά σχεδιασμένες οπές ατμού και την πλάκα που γλιστράει εύκολα, αυτό το σίδερο ποιότητας έχει κατασκευαστεί για κορυφαία ταχύτητα.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε