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Μη διαθέσιμο πλέον
GC1815/02
Golden Dynaglide
Αυτό το ισχυρό σίδερο προθερμαίνεται γρήγορα και διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, διευκολύνοντας τη σωστή αφαίρεση των τσακίσεων.
Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 22 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Πλάκα Golden DynaGlide, για αντοχή στις γρατσουνιές και άψογη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα.
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