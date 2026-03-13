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Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

GC160/02

Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Consumer Care Book Philips Dry iron - English (US)

  • PDF αρχείο, 533.4 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Dry iron - English (US)

  • PDF αρχείο, 118.6 kB
  • 13 March 2026

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