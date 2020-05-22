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  • Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση
  • Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση
  • Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση
  • Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση
  • Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση
  • Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση
  • Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση
  • Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση

Μη διαθέσιμο πλέον

Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

GC160/02

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση
Το Affinia είναι ένα νέο σίδερο Philips για στεγνό σιδέρωμα που διαθέτει πλάκα DynaGlide η οποία γλιστρά εύκολα στα ρούχα σας. Αυτή η πλάκα με το λεπτό άκρο, την βολική ανάγλυφη λαβή και το ρυθμιστικό θερμοκρασίας κάνει το σιδέρωμα παιχνιδάκι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερα Philips για στεγνό σιδέρωμα

Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση

  • Πλάκα DynaGlide

  • Μήκος καλωδίου 1,8 μ.

  • 1200 Watt

  • 1200 Watt

Πλάκα DynaGlide για εύκολη ολίσθηση σε όλα τα ρούχα

Πλάκα DynaGlide για εύκολη ολίσθηση σε όλα τα ρούχα

Η επίστρωση DynaGlide διαθέτει μία από τις καλύτερες επικαλύψεις πλακών της Philips. Είναι πολύ πιο ανθεκτική στις γρατζουνιές και παρουσιάζει καλύτερη ολίσθηση από ό,τι μια πλάκα αλουμινίου, μια αντικολλητική ή μια κεραμική πλάκα.

Η πλάκα με το λεπτό άκρο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις δύσκολες περιοχές

Η πλάκα με το λεπτό άκρο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις δύσκολες περιοχές

Το λεπτό άκρο της πλάκας επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις πιο δύσκολες περιοχές, όπως ανάμεσα στα κουμπιά, στις πιέτες και στις γωνίες.

Το αυλάκι γύρω από κουμπιά επιταχύνει το σιδέρωμα στα κουμπιά και τις ραφές

Το αυλάκι γύρω από κουμπιά επιταχύνει το σιδέρωμα στα κουμπιά και τις ραφές

Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

21/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.