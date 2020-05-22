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Μη διαθέσιμο πλέον
Πλάκα DynaGlide
Μήκος καλωδίου 1,8 μ.
1200 Watt
1200 Watt
Η επίστρωση DynaGlide διαθέτει μία από τις καλύτερες επικαλύψεις πλακών της Philips. Είναι πολύ πιο ανθεκτική στις γρατζουνιές και παρουσιάζει καλύτερη ολίσθηση από ό,τι μια πλάκα αλουμινίου, μια αντικολλητική ή μια κεραμική πλάκα.
Το λεπτό άκρο της πλάκας επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις πιο δύσκολες περιοχές, όπως ανάμεσα στα κουμπιά, στις πιέτες και στις γωνίες.
Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές.
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
FS2020
22/05/2020
Ελλάδα
Πολύ καλό
Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Μαλαματένια
21/08/2018
Ελλάδα
KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ
Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα