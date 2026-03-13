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Σιδέρωμα
Όλες οι σειρές
Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC135/00
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User Manual Philips Dry iron
Αυτό το ελαφρύ σίδερο υψηλής ποιότητας έχει σχεδιαστεί για απλό και αποτελεσματικό σιδέρωμα των ρούχων σας.
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