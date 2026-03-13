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Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

GC135/00

Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Dry iron

  • PDF αρχείο, 465.2 kB
  • 13 March 2026

Αυτό το ελαφρύ σίδερο υψηλής ποιότητας έχει σχεδιαστεί για απλό και αποτελεσματικό σιδέρωμα των ρούχων σας.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

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