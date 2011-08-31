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Μη διαθέσιμο πλέον
Η ειδική εσοχή για κουμπιά διευκολύνει και επιταχύνει το σιδέρωμα κατά μήκος των κουμπιών.
Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν το σίδερο φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος.
Η ανθεκτική πλάκα αλουμινίου γλιστράει εύκολα σε όλα τα υφάσματα, δεν χαράσσεται και καθαρίζεται εύκολα.
Βραβεία
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
hcm
31/08/2011
Nederland
product voldoet aan verwachting
het product is goed hanteerbaar en voldoet aan onze gestelde eisen van een strijkijzer.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC135 Droogstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC135 Droogstrijkijzer