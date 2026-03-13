Το φίλτρο IronCare αφαιρεί τα άλατα από το νερό της βρύσης, ώστε το σίδερό σας να αποδίδει πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να έχει έως και 4 φορές* μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σχεδιασμένο για όλες τις συσκευές σιδερώματος, το πρωτοποριακό αυτό φίλτρο σάς βοηθάει να διατηρείτε το σίδερό σας καθαρό από τα άλατα πιο εύκολα από ποτέ.