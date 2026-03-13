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IronCare Φίλτρο νερού για σίδερα

Μη διαθέσιμο πλέον

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IronCareΦίλτρο νερού για σίδερα

GC024/10

IronCare Φίλτρο νερού για σίδερα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips IronCare Water filter for irons

  • PDF αρχείο, 4.4 MB
  • 13 March 2026

Το φίλτρο IronCare αφαιρεί τα άλατα από το νερό της βρύσης, ώστε το σίδερό σας να αποδίδει πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να έχει έως και 4 φορές* μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σχεδιασμένο για όλες τις συσκευές σιδερώματος, το πρωτοποριακό αυτό φίλτρο σάς βοηθάει να διατηρείτε το σίδερό σας καθαρό από τα άλατα πιο εύκολα από ποτέ.

  • PDF αρχείο
  • 26 July 2026

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