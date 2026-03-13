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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC024/10
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips IronCare Water filter for irons
Το φίλτρο IronCare αφαιρεί τα άλατα από το νερό της βρύσης, ώστε το σίδερό σας να αποδίδει πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να έχει έως και 4 φορές* μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σχεδιασμένο για όλες τις συσκευές σιδερώματος, το πρωτοποριακό αυτό φίλτρο σάς βοηθάει να διατηρείτε το σίδερό σας καθαρό από τα άλατα πιο εύκολα από ποτέ.