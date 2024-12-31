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  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
  • Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα

Μη διαθέσιμο πλέον

IronCareΦίλτρο νερού για σίδερα

GC024/10

1 βραβείο

Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα
Το φίλτρο IronCare αφαιρεί τα άλατα από το νερό της βρύσης, ώστε το σίδερό σας να αποδίδει πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να έχει έως και 4 φορές* μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σχεδιασμένο για όλες τις συσκευές σιδερώματος, το πρωτοποριακό αυτό φίλτρο σάς βοηθάει να διατηρείτε το σίδερό σας καθαρό από τα άλατα πιο εύκολα από ποτέ.
Δείτε όλα τα οφέλη

Αυξάνει 4 φορές τη διάρκεια ζωής του σίδερου

Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα

  • Εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

  • Κατάλληλο για όλα τα σίδερα

  • Περιλαμβάνεται 1 ανταλλακτικό φίλτρο

99% νερό χωρίς άλατα για παράταση της διάρκειας ζωής του σίδερού σας

99% νερό χωρίς άλατα για παράταση της διάρκειας ζωής του σίδερού σας

Τα υπολείμματα του ασβεστίου μπορεί να φράξουν το σίδερό σας και να δημιουργήσουν σκουριά που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Η ειδική ρητίνη ανταλλαγής ιόντων στο εσωτερικό του φίλτρου αφαιρεί το 99% των αλάτων από το νερό της βρύσης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του σίδερού σας έως και 4 φορές* .

Αποτρέπει το φράξιμο των οπών ατμού του σίδερου

Αποτρέπει το φράξιμο των οπών ατμού του σίδερου

Το απιονισμένο νερό από το φίλτρο IronCare εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων στο εσωτερικό του σίδερου. Τα σωματίδια του ασβεστίου δεν μπλοκάρουν τις οπές ατμού και έτσι το σίδερό σας παρέχει ατμό σταθερής ποιότητας.

Αντιολισθητική λαβή για εύκολη χρήση

Αντιολισθητική λαβή για εύκολη χρήση

Με το φίλτρο IronCare μπορείτε να ξαναγεμίζετε εύκολα το δοχείο νερού της συσκευής σιδερώματος κάθε φορά. Η αντιολισθητική λαβή σάς δίνει τη δυνατότητα να το χειρίζεστε πιο άνετα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε στη σειρά GC5000 της Philips με νερό 16,8° dH, με αναφορά μόνο στην επίδραση του ασβεστίου.