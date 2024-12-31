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Μη διαθέσιμο πλέον
GC024/10
Εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων
Κατάλληλο για όλα τα σίδερα
Περιλαμβάνεται 1 ανταλλακτικό φίλτρο
Τα υπολείμματα του ασβεστίου μπορεί να φράξουν το σίδερό σας και να δημιουργήσουν σκουριά που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Η ειδική ρητίνη ανταλλαγής ιόντων στο εσωτερικό του φίλτρου αφαιρεί το 99% των αλάτων από το νερό της βρύσης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του σίδερού σας έως και 4 φορές* .
Το απιονισμένο νερό από το φίλτρο IronCare εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων στο εσωτερικό του σίδερου. Τα σωματίδια του ασβεστίου δεν μπλοκάρουν τις οπές ατμού και έτσι το σίδερό σας παρέχει ατμό σταθερής ποιότητας.
Με το φίλτρο IronCare μπορείτε να ξαναγεμίζετε εύκολα το δοχείο νερού της συσκευής σιδερώματος κάθε φορά. Η αντιολισθητική λαβή σάς δίνει τη δυνατότητα να το χειρίζεστε πιο άνετα.
Βραβεία
Κριτικές
Δοκιμάστηκε στη σειρά GC5000 της Philips με νερό 16,8° dH, με αναφορά μόνο στην επίδραση του ασβεστίου.