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Μη διαθέσιμο πλέον
FM12FD175B/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash MOTION από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
128GB
Motion Edition 3.2
USB τύπου C
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Μια ένδειξη LED δείχνει ότι η μονάδα έχει συνδεθεί και λειτουργεί σωστά, ενώ πάλλεται γρηγορότερα κατά την αντιγραφή αρχείων προς ή από την αντίστοιχη μνήμη.
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.