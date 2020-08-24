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Μη διαθέσιμο πλέον
FM12FD170B/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash MOTION από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
128GB
Motion Edition 2.0
Τα 128 GB σάς δίνουν τη δυνατότητα να ανταλλάζετε, να μοιράζεστε και να αποθηκεύετε πολύ μεγαλύτερα ή περισσότερα αρχεία μέσω της θύρας USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα -απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο ή μπλε ηλεκτρίκ- και δώστε νέο, διασκεδαστικό αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση δεδομένων!