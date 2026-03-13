Ολοκληρώστε τη δουλειά γρήγορα και εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα Philips HomeHero. Αυτή η σκούπα προσφέρει μεγάλη δύναμη αναρρόφησης, φιλτράρισμα σκόνης και ευέλικτα στόμια για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς κόπο.