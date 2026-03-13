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Μη διαθέσιμο πλέον
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FC8915/01
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips HomeHero Vacuum cleaner with bag
Ολοκληρώστε τη δουλειά γρήγορα και εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα Philips HomeHero. Αυτή η σκούπα προσφέρει μεγάλη δύναμη αναρρόφησης, φιλτράρισμα σκόνης και ευέλικτα στόμια για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς κόπο.