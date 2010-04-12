Δύο άνετες λαβές μεταφοράς για επιπλέον ευκολία

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει όχι μία, αλλά δύο λαβές μεταφοράς. Όταν βρίσκεται στις ρόδες της, υπάρχει μια λαβή στο επάνω μέρος που σας επιτρέπει να μετακινείτε εύκολα τη σκούπα με ελάχιστο σκύψιμο. Η δεύτερη λαβή στην μπροστινή πλευρά της συσκευής σάς επιτρέπει να τη μεταφέρετε άνετα σε όρθια θέση.