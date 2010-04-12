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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8915/01
Ζήστε τη ζωή!
Ολοκληρώστε τη δουλειά γρήγορα και εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα Philips HomeHero. Αυτή η σκούπα προσφέρει μεγάλη δύναμη αναρρόφησης, φιλτράρισμα σκόνης και ευέλικτα στόμια για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς κόπο.
2000 W
Τεχνολογία AirflowMax
Parquet
Ισχυρό μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 375 Watt για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται να περνά μέσα από το φίλτρο EPA 12 (φιλτράρισμα 99,5%) πριν εξέλθει. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει όχι μία, αλλά δύο λαβές μεταφοράς. Όταν βρίσκεται στις ρόδες της, υπάρχει μια λαβή στο επάνω μέρος που σας επιτρέπει να μετακινείτε εύκολα τη σκούπα με ελάχιστο σκύψιμο. Η δεύτερη λαβή στην μπροστινή πλευρά της συσκευής σάς επιτρέπει να τη μεταφέρετε άνετα σε όρθια θέση.
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