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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8660/91
Τεχνολογία AirflowMax
Πέλμα TriActive+
Πλενόμενο φίλτρο EPA 10
Η τεχνολογία AirflowMax μεγιστοποιεί τη ροή αέρα, επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της σακούλας συλλογής σκόνης, ώστε να απολαμβάνετε υψηλή απορροφητική ισχύ, ακόμα κι αν έχει γεμίσει η σακούλα!
Το πέλμα TriActive+ έχει τριπλή δράση: 1) Με την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του, ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2) Με το μεγαλύτερο άνοιγμα που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του, απορροφά τα μεγάλα σκουπίδια. 3) Με τις δύο πλευρικές βούρτσες, μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά που συγκεντρώνεται δίπλα ακριβώς από τα έπιπλα και τους τοίχους.
Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 4L σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.
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