Το νέο πέλμα TriActive+ "3 σε 1" μαζεύει σκόνη κάθε μεγέθους

Το πέλμα TriActive+ έχει τριπλή δράση: 1) Με την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του, ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2) Με το μεγαλύτερο άνοιγμα που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του, απορροφά τα μεγάλα σκουπίδια. 3) Με τις δύο πλευρικές βούρτσες, μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά που συγκεντρώνεται δίπλα ακριβώς από τα έπιπλα και τους τοίχους.