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  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
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  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
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  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
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  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
  • Τα πάντα είναι θέμα ισχύος

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8452/01

4.2
| (38) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
Τέλεια αποτελέσματα σε κάθε είδος δαπέδου, με την ηλεκτρική σκούπα PowerLife FC8452/01 της Philips, που διαθέτει ένα πανίσχυρο μοτέρ 2000 Watt.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μοτέρ 2000 Watt για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού

Τα πάντα είναι θέμα ισχύος

  • 2000 W

  • Απορροφητική ισχύς 350 W

Μοτέρ 2000 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 Watt

Μοτέρ 2000 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 Watt

Το πανίσχυρο μοτέρ 2000 Watt προσφέρει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 Watt, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Σακούλα S-bag 3 λίτρων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Σακούλα S-bag 3 λίτρων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας της Philips σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα της ηλεκτρικής σας σκούπας και, συνεπώς, να αλλάζετε λιγότερο συχνά σακούλα.

Φτάστε σε κάθε γωνία, χάρη στην εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Φτάστε σε κάθε γωνία, χάρη στην εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Λαβή με εργονομικό σχήμα, βολική στη χρήση. Το μεγάλο μήκος της εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια και σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δυσπρόσιτα σημεία με ευκολία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

38

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

very handy, silent when operating in mid-range 1000 Watts, strong sucking power

very handy, silent when operating in mid-range 1000 Watts, strong sucking power

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Vacuum cleaner with bag

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Vacuum cleaner with bag

22/01/2014

Italia

Italia

finalmente un aspirapolvere potente ad un prezzo conveniente

ottimo aspirapolvere, molto efficiente e potente con un ottimo rapporto qualità prezzo. Di buon Design e buona fattura, facile utilizzo con un motore potente ed allo stesso tempo non eccessivamente rumoroso alla regolazione massima ed addirittura silezioso nelle altre regolazioni. Facilità d'uso e sostituzione del sacchetto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco

01/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto è veramente eccellente

Sono contento di averlo acquistato e mi da delle ottime prestazioni.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.