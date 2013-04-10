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Μη διαθέσιμο πλέον
2000 W
Απορροφητική ισχύς 350 W
Το πανίσχυρο μοτέρ 2000 Watt προσφέρει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 Watt, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας της Philips σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα της ηλεκτρικής σας σκούπας και, συνεπώς, να αλλάζετε λιγότερο συχνά σακούλα.
Λαβή με εργονομικό σχήμα, βολική στη χρήση. Το μεγάλο μήκος της εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια και σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δυσπρόσιτα σημεία με ευκολία.
4.2
από 5
38
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
teosoy
10/04/2013
United Kingdom
very handy, silent when operating in mid-range 1000 Watts, strong sucking power
very handy, silent when operating in mid-range 1000 Watts, strong sucking power
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Vacuum cleaner with bag
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Vacuum cleaner with bag
mgrover
22/01/2014
Italia
finalmente un aspirapolvere potente ad un prezzo conveniente
ottimo aspirapolvere, molto efficiente e potente con un ottimo rapporto qualità prezzo. Di buon Design e buona fattura, facile utilizzo con un motore potente ed allo stesso tempo non eccessivamente rumoroso alla regolazione massima ed addirittura silezioso nelle altre regolazioni. Facilità d'uso e sostituzione del sacchetto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco
Viteresa
01/09/2013
Italia
Questo prodotto è veramente eccellente
Sono contento di averlo acquistato e mi da delle ottime prestazioni.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco