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Ηλεκτρικές σκούπες και σφουγγαρίστρες
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Performer Compact Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Μη διαθέσιμο πλέον
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FC8371/09
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Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8371/09 - English (US)
Ολα (2)
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Πώς να καθαρίσω το φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
S-bagΚλασική Μακράς Διάρκειας (συσκευασία 4 τεμαχίων)
Η ηλεκτρική μου σκούπα Philips δεν ανάβει
Η ηλεκτρική μου σκούπα Philips θερμαίνεται υπερβολικά
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