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Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8326/09

1 βραβείο

Ολοκληρωμένη απόδοση
Η νέα Philips PowerLife προσφέρει πλήρη αποτελέσματα καθαρισμού, χάρη στο μοναδικό πέλμα TriActive που έχει κατασκευαστεί για υψηλή απομάκρυνση της σκόνης.
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Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος

Ολοκληρωμένη απόδοση

  • Πέλμα TriActive

  • Animal

Βούρτσα turbo, ιδανική για σπίτια με τρίχες από κατοικίδια ζώα

Βούρτσα turbo, ιδανική για σπίτια με τρίχες από κατοικίδια ζώα

Η βούρτσα Turbo επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό των χαλιών, αφαιρώντας εύκολα τρίχες και χνούδια. Η περιστρεφόμενη βούρτσα που βρίσκεται στο εσωτερικό του πέλματος αφαιρεί ενεργά μικροσκοπικά μόρια σκόνης και τρίχες από κατοικίδια ζώα, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση καθαρισμού.

Χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων και σακούλα s-bag για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων και σακούλα s-bag για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Ο χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων μεγιστοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η κλασική σακούλα s-bag, εξασφαλίζοντας απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Άνετος καθαρισμός, χάρη στον ελαφρύ σωλήνα από αλουμίνιο

Άνετος καθαρισμός, χάρη στον ελαφρύ σωλήνα από αλουμίνιο

Ο ελαφρύς σωλήνας από αλουμίνιο είναι βολικός στη χρήση και στη μεταφορά. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τμημάτων μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο ύψος που προτιμάτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.