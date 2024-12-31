2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
FC8326/09
Πέλμα TriActive
Animal
Η βούρτσα Turbo επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό των χαλιών, αφαιρώντας εύκολα τρίχες και χνούδια. Η περιστρεφόμενη βούρτσα που βρίσκεται στο εσωτερικό του πέλματος αφαιρεί ενεργά μικροσκοπικά μόρια σκόνης και τρίχες από κατοικίδια ζώα, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση καθαρισμού.
Ο χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων μεγιστοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η κλασική σακούλα s-bag, εξασφαλίζοντας απόδοση μεγάλης διάρκειας.
Ο ελαφρύς σωλήνας από αλουμίνιο είναι βολικός στη χρήση και στη μεταφορά. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τμημάτων μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο ύψος που προτιμάτε.
Βραβεία
Κριτικές