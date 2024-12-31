Βούρτσα turbo, ιδανική για σπίτια με τρίχες από κατοικίδια ζώα

Η βούρτσα Turbo επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό των χαλιών, αφαιρώντας εύκολα τρίχες και χνούδια. Η περιστρεφόμενη βούρτσα που βρίσκεται στο εσωτερικό του πέλματος αφαιρεί ενεργά μικροσκοπικά μόρια σκόνης και τρίχες από κατοικίδια ζώα, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση καθαρισμού.