ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

φίλτρο εξόδου αέρα s-filter®

Υποστήριξη

φίλτρο εξόδου αέρα s-filter®

FC8038/01

φίλτρο εξόδου αέρα s-filter®

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01

  • PDF αρχείο, 1.6 MB
  • 13 March 2026

Το φίλτρο Philips HEPA13 για την ηλεκτρική σας σκούπα αιχμαλωτίζει το 99,5% της πιο ψιλής σκόνης, ώστε να ζείτε σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον και να αναπνέετε καθαρό αέρα χωρίς αλλεργιογόνα. Ο αέρας που διέρχεται από το φίλτρο είναι ακόμη πιο καθαρός από τον αέρα που βρίσκεται ήδη στο δωμάτιό σας.

  • PDF αρχείο
  • 26 July 2026