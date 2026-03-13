Το φίλτρο Philips HEPA13 για την ηλεκτρική σας σκούπα αιχμαλωτίζει το 99,5% της πιο ψιλής σκόνης, ώστε να ζείτε σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον και να αναπνέετε καθαρό αέρα χωρίς αλλεργιογόνα. Ο αέρας που διέρχεται από το φίλτρο είναι ακόμη πιο καθαρός από τον αέρα που βρίσκεται ήδη στο δωμάτιό σας.