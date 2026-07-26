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S-bag Κλασική Μακράς Διάρκειας - Οικονομική συσκευασία

Μη διαθέσιμο πλέον

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S-bagΚλασική Μακράς Διάρκειας - Οικονομική συσκευασία

FC8021/05

S-bag Κλασική Μακράς Διάρκειας - Οικονομική συσκευασία

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Η s-bag® είναι μια σακούλα συλλογής σκόνης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και της Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Όταν αγοράζετε νέες σακούλες, αναζητήστε το λογότυπο s-bag®. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρική σας σκούπα.

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  • 26 July 2026